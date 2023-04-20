Рианчо: «Шокирован результатом матча «Акрон» - «Спартак»

Испанский специалист Рауль Рианчо высказался о поражении московского «Спартака» от тольяттинского «Акрона» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля проиграли со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Я не смотрел матч «Спартака» против «Акрона», но результат этой игры шокирует, честно говоря. Не ожидал, что «красно-белые» проиграют команде ФНЛ и вылетят из Кубка на этой стадии», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Следующий матч «Спартак» проведет против «Краснодара» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник, 24 апреля.