Бывший игрок «Спартака» Мовсисян: Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны

Бывший игрок московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о своем отношении к России.

Экс-нападающий отметил, что для него Россия является любимым местом, и у него осталось много хороших воспоминаний и друзей, также он заявил, что уважает президента Владимира Путина, ведь он все делает для страны.

«За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские», - приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Также Мовсисян, который долгое время проживает в США, выступал за «Краснодар».