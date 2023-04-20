В «Динамо» назвали одну из причин ухудшения игры Захаряна

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», высказался о влиянии срыва трансфера хавбека Арсена Захаряна в лондонский «Челси» на игру 19-летнего воспитанника «бело-голубых».

«Можно ли уже утверждать, что срыв перехода в «Челси» морально повлиял на Захаряна и повлиял на его игру? Этого нельзя исключать. Возможно, это является частью того, что на него влияет», - передает слова Гафина издание «Чемпионат».

Летом 2022 года Захарян был близок к трансферу в лондонский коллектив, однако сделка сорвалась из-за проблем с банковским переводом.

В текущем сезоне РПЛ Захарян провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами.