Семак высказался о состоянии Кассьерры

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о психологическом состоянии нападающего команды Матео Кассьерры.

«Я говорил, что Кассьерра забьёт в нужный момент, что и случилось. Надеюсь, для него это будет толчком для реализации тех моментов, которых у него бывает достаточно в каждом матче. Качества все для этого у него есть», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кассьерра провел 20 поединков. 26-летний нападающий отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Контракт колумбийца с клубом рассчитан до лета 2025 года.