Экс-вратарь «Спартака» Филимонов назвал чемпиона РПЛ

Экс-вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» станет в очередной раз обладателем золотых медалей.

«Можно сказать, что «Зенит» - чемпион. Зависит всё от самого «Зенита» - если не растеряют преимущество, то станут чемпионами. Тут могут только сами себе проиграть», - передает слова Филимонова издание «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять баллов. В следующем поединке подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо».