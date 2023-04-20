Семак объяснил, почему «Зенит» не отпустил Ренана в сборную Бразилии

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему защитник команды Роберт Ренан не поедет в расположение молодежной сборной Бразилии.

«Мы общаемся с руководством и тренерским штабом сборной Бразилии. И посчитали, что для всех будет лучше, если он какое-то время проведет здесь и поедет в расположение сборной немного позже», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ренан перебрался в петербургский коллектив в зимнее трансферное окно. В составе «сине-бело-голубых» Роберт провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.