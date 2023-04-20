Ренан: «Зенит» сделает всё для победы над «Динамо»

Бразильский защитник Роберт Ренан, выступающий за петербургский «Зенит», во время пресс-конференции рассказал о подготовке к поединку против столичного «Динамо».

«Предыдущая игра получилась непростой, но мы знали, что так и будет: «Ростов» - квалифицированная команда. Я чувствую, что восстановил силы. Сделаем все для победы над «Динамо», - приводит слова Ренана издание «Спорт-Экспресс».

Поединок 24-го тура между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на пятой строчке.