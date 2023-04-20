Уилкшир: «Дзюба - лучший нападающий России»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что думает о центральном нападающем сборной России и столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Все знают, что Дзюба силен и физически, и ментально. У него запредельная мотивация, он находится в оптимальном для себя месте сейчас. В данный момент Артём - лучший нападающий России», - передает слова Уилкшира издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в шести поединках. На счету 34-летнего форварда шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона.