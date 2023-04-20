«Спартак» готов продать Николсона и назвал цену

Ямайский форвард Шамар Николсон может покинуть московский «Спартак» по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, «красно-белые» не исключают как полноценного трансфера игрока, так и аренды с правом последующего выкупа. Московской клуб планирует выручить с продажи Николсона пять-шесть миллионов евро.

Шамар пополнил ряды «Спартака» зимой прошлого года. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.