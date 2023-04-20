Нападающий «Ахмата» Конате рассказал, чего ему не хватает в России

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, чего ему больше всего не хватает в России.

По словам игрока сборной Буркина-Фасо, в России он больше всего скучает по семье, которую видит крайне редко.

«Вижу её всего раз в году. Даже всего раз добраться до дома тяжело. Хотя я возил родителей в Грозный. Им очень понравилось!» — цитирует Конате Sport24.

Напомним, в «Ахмат» африканский нападающий перешёл летом 2021 года из «Химок». В России же Конате выступает с 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ на счету 25-летнего футболиста семь голов и одна результативная передача в 19 проведённых матчах.

После 23 туров чемпионата России «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.