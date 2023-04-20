Филимонов: «В игре «Спартака» ничего позитивного»

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов высказался относительно последних результатов команды Гильермо Абаскаля.

«Пока в игре «Спартака» ничего позитивного. Игра не впечатляет. Не знаю, в чём причина. Вроде бы ничего кардинально не поменялось, да и футболисты те же, но результаты не впечатляют», - передает слова Филимонова издание «Чемпионат».

Накануне «Спартак» потерпел поражение от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России и покинул турнир.

В Премьер-лиге «красно-белые» набрали 45 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч столичный коллектив проведет против «Краснодара».