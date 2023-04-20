Червиченко - о защитнике «Спартака»: «Чемодан - вокзал - домой»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте в полуфинальном матче Кубка России против «Акрона». Столичный клуб потерпел поражение со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

«Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан - вокзал - домой». Пусть летит к себе в Парагвай!» - приводятся слова Червиченко на страницах «Спорт-Экспресса».

23-летний парагвайский защитник пополнил ряды «Спартака» в январе текущего года. Трудовое соглашение футболист с клубом рассчитано до середины 2027 года.