Червиченко высказался о провале «Спартака» в Кубке России

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал сенсационный вылет «народной команды» из Кубка России. В полуфинале Пути регионов «красно-белые» потерпели поражение от «Акрона» со счетом 1:2.

«Я опять не увидел весной единой команды, единого организма. Это просто набор исполнителей, которые умеют играть в футбол, но между ними нет связей и взаимодействия», - передает слова Червиченко издание «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Спартак» проведет против «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник, 24 апреля.