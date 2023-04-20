Московский «Спартак» может в ближайшем будущем рассмотреть вопрос смены главного тренера команды. Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в поле зрения «красно-белых» находится нынешний рулевой «Ростова» Валерий Карпин, который в данный момент руководит «Ростовом».

По нашим данным, кандидатура российского специалиста является приоритетной на случай расставания с Гильермо Абаскалем. 34-летний испанский специалист занимает пост главного тренера «народной команды» с июня 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Накануне «Спартак» вылетел из Кубка России, сенсационно проиграв «Акрону». В Премьер-лиге «красно-белые» занимают третье место.