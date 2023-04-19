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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Гюнтера нет договоренности с клубами РПЛ эксклюзив

19 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Верона
...
Болонья
1 2.90 X 3.05 2 2.65
21.04 21:45

Центральный защитник Корай Гюнтер пока не согласовал переход ни в один из российских клубов.

Ранее агент футболиста сообщал, что следующим летом тот окажется в России. По информации ЕФ.ру, представители защитника «Вероны» стараются найти ему варианты в России, но на данный момент нет никакого соглашения с каким-либо клубом. Летом 2022 года Гюнтером активно интересовался московский ЦСКА.

Вторую половину текущего сезона Корай Гюнтер проводит в аренде в «Сампдории», в составе которой отыграл лишь три матча. Трансферная стоимость 28-летнего центрбека оценивется экспертами Transfermarkt в 4,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сампдория Корай Гюнтер трансферы футбола - лето 2023
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