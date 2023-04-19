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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Влут травмировался и пропустит ближайший матч «Урала»

19 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать (1)
Урал
...
Ростов
23.04 12:00

Неприятные новости для поклонников «Урала» - полузащитник Рай Влут пропустит ближайший матч своего клуба, он получил травму, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру».

Это означает, что «Уралу» придется сражаться с занимающим второе место в турнирной таблице «Ростовом», игра состоится в воскресенье, двадцать третьего апреля. Сейчас «Урал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

Влут выступает за клуб с прошлого года, ранее он успел поиграть в Казахстане в составе «Астаны». Забил уже четыре мяча в текущем сезоне, в том числе и в прошлом туре с ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Рай Влут
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УРАЛ РОСТОВ
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Комментарии (1)
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sqrt
19 Апреля 2023 в 23:02
Какая забота издательства об УБИЙЦЕ)))))
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