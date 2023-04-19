Влут травмировался и пропустит ближайший матч «Урала»

Неприятные новости для поклонников «Урала» - полузащитник Рай Влут пропустит ближайший матч своего клуба, он получил травму, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру».

Это означает, что «Уралу» придется сражаться с занимающим второе место в турнирной таблице «Ростовом», игра состоится в воскресенье, двадцать третьего апреля. Сейчас «Урал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

Влут выступает за клуб с прошлого года, ранее он успел поиграть в Казахстане в составе «Астаны». Забил уже четыре мяча в текущем сезоне, в том числе и в прошлом туре с ЦСКА.