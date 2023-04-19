Игрок ЦСКА Мендес: «Кубок России сейчас чуть важнее для нас, чем РПЛ»

Игрок центра поля московского ЦСКА Виктор Мендес поделился своими мыслями о прошедшей игре Кубка России против екатеринбургского «Урала». В ней, напомним, армейцы сыграли с уральским клубом вничью – 1:1.

«Посмотрим, что будет дальше. Кубок сейчас чуть-чуть важнее для нас, чем Премьер-лига, мы отстаём от конкурентов, но сделаем всё, чтобы догнать их», - цитирует игрока «Чемпионат».

Ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ запланирована на 3 мая, она состоится в на «Екатеринбург Арене».

В РПЛ ЦСКА, напомним, идёт на четвёртом месте, однако отставание от второго места можно легко отыграть за один тур – оно составляет всего два балла.

ЦСКА не знает поражений в восьми официальных матчах кряду