Форвард «Ахмата» Конате: «Мы точно нацелены на место в топе РПЛ»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате порассуждал о шансах его команды занять место в первой тройке РПЛ по итогам текущего сезона.

«Наше дело — работать еще усерднее. И будем смотреть, что будет в конце сезона. Однозначно мы нацелены на места в топе РПЛ, странно думать о чем-то ином», - цитирует форварда Sport24.

Напомним, «Ахмат» Сергея Ташуева неплохо проводит сезон. На данный момент у грозненцев седьмое место в турнирной таблице и 37 очков, однако до первой пятёрки отставание составляет всего лишь два балла.

В грядущем туре клуб из Грозного встретится с «Сочи» дома.

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