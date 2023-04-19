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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев – фанатам «Спартака»: Забудьте о конкуренции с «Зенитом»

19 Апреля 2023 • 20:17 Комментировать

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к фанатам клуба. Произошло это после того, как команда вылетела из Кубка России из-за сенсационного поражения от «Акрона» (1:2).

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить», - обращение Аленичева приводит ТАСС.

Перед возобновлением сезона многие эксперты считали, что «Спартак» имеет шансы навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России. Тем не менее, весной команда Гильермо Абаскаля показывает плохие результаты. Как следствие, сейчас «красно-белые» занимают третье место в таблице, отставая от «Зенита» на 10 очков. Впереди в Премьер-лиге ещё семь туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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