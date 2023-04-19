Аленичев – фанатам «Спартака»: Забудьте о конкуренции с «Зенитом»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к фанатам клуба. Произошло это после того, как команда вылетела из Кубка России из-за сенсационного поражения от «Акрона» (1:2).

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить», - обращение Аленичева приводит ТАСС.

Перед возобновлением сезона многие эксперты считали, что «Спартак» имеет шансы навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России. Тем не менее, весной команда Гильермо Абаскаля показывает плохие результаты. Как следствие, сейчас «красно-белые» занимают третье место в таблице, отставая от «Зенита» на 10 очков. Впереди в Премьер-лиге ещё семь туров.