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Селюк: «Ощущение, что в «Спартаке» хотят «слить» Абаскаля»

19 Апреля 2023 • 20:13 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своими мыслями после очередной плохой игры московского «Спартака». Сегодня «красно-белые», напомним, вылетели из Кубка России после поражения в Жигулёвске от «Акрона» - 1:2.

«Поражение «Спартака не удивляет. Сложилось ощущение, будто «подслить» Абаскаля хотят. Он бедный бегает растерянный, ничего не понимает, что кругом происходит», - цитирует Селюка Rusfootball.

Напомним, что за весь март и апрель «Спартак» одержал лишь две победы – и те над аутсайдерами Российской премьер-лиги – «Факелом» (3:2) и «Торпедо» (2:1).

О том, как проходил очередной неудачный матч «Спартака», читайте в нашем материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Гильермо Абаскаль
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