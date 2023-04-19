Селюк: «Ощущение, что в «Спартаке» хотят «слить» Абаскаля»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своими мыслями после очередной плохой игры московского «Спартака». Сегодня «красно-белые», напомним, вылетели из Кубка России после поражения в Жигулёвске от «Акрона» - 1:2.

«Поражение «Спартака не удивляет. Сложилось ощущение, будто «подслить» Абаскаля хотят. Он бедный бегает растерянный, ничего не понимает, что кругом происходит», - цитирует Селюка Rusfootball.

Напомним, что за весь март и апрель «Спартак» одержал лишь две победы – и те над аутсайдерами Российской премьер-лиги – «Факелом» (3:2) и «Торпедо» (2:1).

О том, как проходил очередной неудачный матч «Спартака», читайте в нашем материале.