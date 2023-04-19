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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Конечно, «Уралу» не хватает Газинского»

19 Апреля 2023 • 18:37 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко порассуждал о потере опытного хавбека Юрия Газинского. Россиянин, напомним, в матче 23 тура РПЛ против московского ЦСКА (1:2) получил травму плеча.

Теперь он пропустит всю оставшуюся часть сезона. А в следующий понедельник игрока ждёт операция.

«Газинский и до этого долго не играл из-за травмы, мы не успели его нормально посмотреть. Даже в какой‑то мере уже привыкли к тому, что его нет. Конечно, его не хватает», - цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

Напомним, из-за прошлого повреждения Газинский пропустил все февральские и мартовские официальные матчи «Урала» и смог восстановиться только к апрелю.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский Виктор Ганчаренко
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