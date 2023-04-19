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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов допускает увольнение Абаскаля

19 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Филимонов допускает увольнение Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды.

«Не удивлюсь отставке Абаскаля по окончании сезона в случае вылета из Кубка. То, как команда играла при нём осенью, очень импонировало. Это приятно удивляло. Сейчас такое ощущение, что всё вернулось на своё место», - сказал Филимонов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Филимонова, с командой и тренерским штабом в «Спартаке» сейчас происходят необъяснимые вещи.

«Возможно, если что-то пойдёт не так, может быть и отставка», - завершил свою мысль бывший футболист.

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом прошлого года. Если говорить о чемпионате России, то после 23 сыгранных туров команда занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Гильермо Абаскаль
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