Филимонов допускает увольнение Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Александр Филимонов допускает увольнение Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды.

«Не удивлюсь отставке Абаскаля по окончании сезона в случае вылета из Кубка. То, как команда играла при нём осенью, очень импонировало. Это приятно удивляло. Сейчас такое ощущение, что всё вернулось на своё место», - сказал Филимонов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Филимонова, с командой и тренерским штабом в «Спартаке» сейчас происходят необъяснимые вещи.

«Возможно, если что-то пойдёт не так, может быть и отставка», - завершил свою мысль бывший футболист.

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом прошлого года. Если говорить о чемпионате России, то после 23 сыгранных туров команда занимает третье место в турнирной таблице.