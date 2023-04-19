«Спартак» оштрафован

В ходе заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение о наложении штрафа на «Спартак». Клуб выплатит 100 тысяч рублей.

Штраф связан с неподобающим поведением команды, которое выразилось в двух удалениях в последнем матче Премьер-лиги против «Торпедо» (победа 2:1). Тогда, напомним, «красно-белые» завершали игру вдевятером после того, как красные карточки получили Руслан Литвинов и Кристофер Мартинес.

В среду «Спартак» проведёт кубковый матч против «Акрона». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.