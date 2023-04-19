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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Путин поздравил «Динамо»

19 Апреля 2023 • 16:13 Комментировать

Президент России Владимир Путин поздравил Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» со столетием. Поздравление главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

«Нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном Олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодёжь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни», - говорится в поздравлении.

Путин также отметил участие «Динамо» в патриотических, благотворительных и просветительских инициативах.

Если говорить о футбольном «Динамо», то команда сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Славиши Йокановича проведёт 22 апреля – против «Зенита» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Путин
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