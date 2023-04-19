«Очень жалко»: Тюкавин отреагировал на отказ сборной России от турнира в Центральной Азии

Сборная России могла принять участие в турнире, который на июнь организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии (ЦАФА). Тем не менее, Российский футбольный союз отказался от этой идеи, о чём было объявлено накануне. Комментарий на этот счёт дал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Очень жалко, что сборная России не примет участия в турнире ЦАФА, обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения, жалко, что не будем играть», - сказал Тюкавин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, сборная России из-за футбольных санкций в настоящий момент не принимает участие в официальных турнирах. Команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи, причём находить соперников для них непросто.