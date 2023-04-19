Гарре — о тренировке с Месси: «Если бы мы начали ему мешать, нас бы выгнали»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал о тренировке вместе с игроком «ПСЖ» Лионелем Мессии в сборной Аргентины.

По словам 22-летнего футболиста, тренировки с Месси приносят футболистам большую радость. Гарре отметил, что следил за действиями нападающего и старался у него учиться.

«Меня поразило, как он держит мяч под своим контролем. Лео делал всё: обводил, отдавал, забивал. Правда, мы старались сильно ему не мешать. Думаю, если бы начали мешать, нас бы выгнали с тренировки (смеётся)», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой. Ранее он выступал за «Расинг», «Уракан» и молодёжную команду «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом году 35-летний Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира.