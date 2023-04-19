Салихова не поддерживает смену формата РПЛ

Формат Российской премьер-лиги в обозримом будущем может измениться. Ранее в РПЛ подтвердили, что обсуждения на этот счёт уже ведутся. Своими мыслями по поводу возможного изменения формата РПЛ поделилась Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы - зачем? Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства», - сказала Салихова, чьи слова приводит Metaratings.

По словам Салиховой, думать о форматах турниров можно будет после решения очевидных проблем. В их числе – судейство и посещаемость матчей.

Добавим, что матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 22, 23 и 24 апреля.