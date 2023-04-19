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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев высказался о результатах «Динамо»

19 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Результаты? Пытаемся разобраться с этим совместными усилиями. Уверен, в скором времени наладим», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После 23 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 39 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны подопечные Славиши Йокановича встретятся с петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 22 апреля, начало – 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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