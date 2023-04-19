Скопинцев - о матче с «Зенитом»: «Против сильных соперников «Динамо» выглядит лучше»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». Своими ожиданиями от этого матча поделился защитник «бело-голубых» Дмитрий Скопинцев.

«Мы не переживаем. У нас уверенная в себе команда. Против сильных соперников мы выглядим лучше», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Зенитом» и «Динамо» состоится в ближайшую субботу, 22 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Динамо» занимает пятое место.