Норманн высказался о результатах «Динамо»

Норвежский хавбек московского «Динамо» Матиас Норманн в беседе с корреспондентом высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы ожидаем большего от нашей команды. Стремимся побеждать в каждом матче. Это правда», - передает слова скандинавского полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

После 23 туров чемпионата России «Динамо» набрало 39 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем матче «бело-голубые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 22 апреля.