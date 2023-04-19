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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре: «Осинькин для нас как отец»

19 Апреля 2023 • 12:09 Комментировать
Краснодар
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Крылья Советов
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Через 6 ч. 17 мин.

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре поделился мнением о главном тренере команды Игоре Осинькине.

Аргентинец, пополнивший состав «Крыльев» минувшей зимой, назвал российского специалиста умным тренером, который прекрасно знает, как работать с командой и умеет создавать в коллективе рабочую, но при этом семейную атмосферу.

«У него очень разнообразные тренировки: много упражнений на тактику, но и много техники. Осинькин очень серьёзен, может по несколько раз повторить одно и то же, чтобы мы лучше запоминали. Чувствуется, что он как отец для нас», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

После 23 туров РПЛ «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков. Свой ближайший матч самарцы проведут сегодня, 19 апреля, против «Краснодара» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Бенжамин Гарре
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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