Раскрыта зарплата Сафонова в «Краснодаре»

Стал известен размер заработной платы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Об окладе футболиста «быков» на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал агент Тимур Гурцкая.

По словам агента, ежемесячно банковский счет 24-летнего вратаря пополняется на 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 22 поединка, в которых пропустил 33 мяча. В семи матчах Матвей сохранил ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.