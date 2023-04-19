Игрок «Ростова» Терентьев - о чемпионстве: «Надежда умирает последней»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге после поединка против петербургского «Зенита» в 23-м туре.

«Все ждали хорошей игры. Моменты в итоге были. Но в итоге боевая ничья 0:0. Интрига в чемпионате сохранилась? Надежда умирает последней», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

По итогам 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, набрав 55 баллов. «Ростов», в свою очередь, с 46 очками находится на второй позиции.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».