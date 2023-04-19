Медведев вернулся к тренировкам после 7 месяцев восстановления

Страж ворот «Ростова» Никита Медведев возобновил тренировочные занятия в общей командной группе. Об этом сообщает пресс-служба «жёлто-синих».

Напомним, что 28-летний голкипер получил травму связок колена и выбыл на длительный срок. Игрок был вынужден перенести хирургическое вмешательство. В лазарете Медведев провел около семи месяцев.

Никита пополнил ряды «Ростова» на правах свободного агента летом прошлого года. Он переел из казанского «Рубина», подписав контракт на два года.

После 23 туров чемпионата России «Ростов» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице.