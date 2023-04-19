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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов оскорбил «Спартак»

19 Апреля 2023 • 11:02 Комментировать (1)

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне игрок «Торпедо» Илья Кутепов раскритиковал «красно-белых» за то, что они не поздравили с днем рождения бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

«Почему они не поздравили, негодяи такие? Зачем так делать? Спросите у них, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то», - приводятся слова Кутепова в телеграм-канале Микеле Антонова.

Напомним, что Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В прошлом году он продал клуб компании «Лукойл».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 45 баллов и занимают третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Илья Кутепов
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Комментарии (1)
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9Bodяk9
19 Апреля 2023 в 12:02
И лично зульфию!
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