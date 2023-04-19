Губерниев: «Если Широкова позовут в РПЛ, это будет самое большое позорище»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание Романа Широкова получить работу в клубе Российской премьер-лиги.

«Роман может хотеть все что угодно, но он фигура нерукопожатная в российском футболе. «Сатурн» обрек себя на позор, а если его и в РПЛ позовут, это будет самое большое позорище из всех позорищ», - передает слова Губерниева издание Sport24.

Напомним, что в данный момент Широков занимает пост генерального директора «Сатурна», выступающего во Второй лиге. На эту должность функционер был назначен в марте нынешнего года.