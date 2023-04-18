Форвард «Акрона» Понсе рассказал об интересе «Химок»

Венесуэльский форвард «Акрона» Андрес Понсе назвал клуб Российской премьер-лиги, который был заинтересован в нападающем.

«Был какой-то интерес со стороны «Химок», но без конкретики. Я ждал до последнего — и пришло предложение из «Акрона»! Клуб предложил мне контракт на полтора года, который может улучшиться, если мы выйдем в Премьер-лигу», — заявил нападающий в интервью изданию Sport24. По словам Понсе, переход в атакующий «Акрон» был лучшим решением после выступления в оборонительных коллективах РПЛ.

Напомним, что в текущей кампании на счету Андреса четыре гола при одном ассисте в 10 матчах в футболке «Акрона». Ранее 26-летний венесуэлец выступал в России за такие коллективы, как «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».