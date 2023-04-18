Газинский оценил своё состояние после травмы

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский высказался о своём состоянии спустя пару дней после полученной в матче против ЦСКА (1:2) травмы плеча.

«Операция будет, нормально себя чувствую», - кратко пояснил Газинский корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Ранее в «Урале» подтвердили, что полузащитник будет прооперирован. Также стало известно, что опытный футболист больше не сможет помочь «Уралу» в текущем сезоне. Екатеринбуржцы, напомним, могут стать обладателями Кубка России. Также у «шмелей» есть шанс забраться в первую восьмёрку команд Премьер-лиги по итогам сезона.