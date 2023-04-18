Гришин: «Миранчук намного слабее Головина»

Александр Гришин, тренер юношеского ЦСКА, снова высказался на тему сравнения Александра Головина и Алексея Миранчука. Накануне Гришин уже говорил, что Головин превосходит Миранчука, после чего Вадим Шпинёв, агент игрока «Торино», сказал, что представитель ЦСКА «придумывает истории в период весеннего обострения».

Давая новый комментарий, Гришин отметил, что Шпинёв, понятное дело, будет защищать своего клиента. Однако тренер ЦСКА призвал реально смотреть на факты.

«Тут всё видно очень чётко: Миранчук поехал в «Аталанту» и уехал в аренду, а Головин уехал в «Монако» и играет каждый матч. Головин - лучший российский футболист на данный момент», - сказал Гришин, чьи слова приводит sport24.

Гришин также указал на то, что Миранчук даже не попал в топ-3 самых дорогих игроков из России по версии transfermarkt, а Головин расположился на вершине рейтинга.

«Статистика и показатели говорят о том, что Миранчук намного слабее Головина», - подытожил Гришин.

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов из России