В «Урале» сообщили, что Газинский будет прооперирован

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский перенесёт операцию на плечевом суставе, она запланирована на следующий понедельник.

Ранее один из российских порталов сообщил, что хавбеку, скорее всего, не понадобится операция. Однако официальный источник в лице пресс-службы уральского клуба планы об оперировании игрока подтвердил.

Напомним, что известный игрок получил травму плеча во время недавнего матча 23 тура РПЛ, в котором «шмели» принимали дома московский ЦСКА. Газинскому пришлось покинуть поле всего лишь на 19-й минуте игры.

На данный момент «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.