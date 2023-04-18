Помазун назвал лучшего вратаря по умению отбивать пенальти

Вратарь «Урала» Илья Помазун перечислил самые сильные стороны известных голкиперов.

«Идеальный вратарь — это сложная тема. По игре на выходах — Маринато Гилерме, по игре ногами — Мануэль Нойер. На линии, думаю, идеальной была бы смесь Нойера и тер Штегена. Харизма самая большая у Игоря Акинфеева», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу сборной России.

Футболист добавил, что по умению отбивать пенальти лучшим можно назвать аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, который великолепно провел чемпионат мира в Катаре и помог своей сборной завоевать долгожданный трофей.