Агент допускает уход Николсона из «Спартака»

Агент Ненад Протега, который работает с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Действующий контракт связывает Николсона со «Спартаком» до конца сезона 2025/2026.

«Шамар счастлив в «Спартаке», но пока неизвестно, останется ли он в команде. После окончания сезона мы встретимся с руководством клуба и всё обсудим. «Спартак» был и всегда будет приоритетом для нас. Сейчас мы не заинтересованы в других предложениях. Но всё возможно», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В нынешнем сезоне Шамар Николсон провёл за «Спартак» 22 матча. В них 26-летний нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.