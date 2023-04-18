Уилкшир - о «Динамо»: «Одна любовь и одна команда»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир выскзался о столетии столичного клуба.

Австралиец отметил, что это грандиозная дата, а также передал большие поздравления клубу и всем причастным к этому событию, также он сожалеет о том, что не может оказаться в Москве и разделить этот праздник.

«Желаю успехов, счастья и такой же поддержки невероятных болельщиков. Воспоминания о «Динамо» очень дороги моему сердцу. Одна любовь и одна команда. «Динамо» навсегда в моём сердце!», - приводит слова Уилкшира «Чемпионат».

Напомним, что защитник, который завершил карьеру в 2019 году, выступал за «бело-голубых» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017 год.