Колосков: Дзюба не приблизился к тому же Малкому по полезности

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во второй части сезона.

Спортивный деятель отметил, что форвард очень эффективно действует на поле, и он такого не ожидал, однако Дзюба, по его мнению, не приблизился по полезности к тому же Малкому.

«Малком полезен и эффективен каждую игру, а Дзюба показывает хороший результат через матч. Поэтом пока лучший в лиге остается Малком», - приводит слова Колоскова Sport24.

Дзюба за восемь проведённых игр за столичный клуб отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.