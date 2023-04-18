Агент заявил, что футболисты из Европы готовы ехать в Россию

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, Федерико Пасторелло, высказался о возможных трансферах футболистов из европейских клубов в российские в ближайшее межсезонье.

Специалист считает, что такие переходы вполне возможны в летнее трансферное окно.

«Да, это будет намного сложнее, но все возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что из-за политической ситуации в мире многие иностранные футболисты клубов Российской премьер-лиги воспользовались правом ФИФА о приостановке соглашений без каких-либо последствий.