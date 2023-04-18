Уткин поздравил «Динамо» со столетием

Во вторник исполнялось ровно 100 лет со дня основания московского «Динамо». Среди тех, кто поздравил клуб РПЛ, оказался известный журналист Василий Уткин.

«Поздравляю «Динамо» со столетием. Я не застал великие годы, мои ровесники, а потом и те, кто помоложе, уже понимали, что болеть за «Динамо» - это испытание. Но они ведь болели и болеют», - написал Уткин в телеграм-канале.

Уткин отметил, что история «Динамо» читается как эпос. Он также выразил сожаление из-за того, что видео в СССР не хранили как полагается.

«Я поздравляю всех, кто болеет за «Динамо» сейчас, веря, что это самое ещё будет», - завершил журналист.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 22 апреля – против «Зенита» на выезде. На текущий момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.