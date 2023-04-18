Точилин обратился к болельщикам «Динамо» в день столетия клуба

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Точилин обратился к болельщикам столичного клуба в день столетия клуба.

Экс-защитник сборной России заявил, что хотел бы поздравить всех истинных болельщиков команды с этой великолепной датой.

«Хочется пожелать, чтобы «Динамо» и дальше было флагманом нашего спорта. И пожелать больших побед!», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что Точилин выступал за «бело-голубых» на протяжении 14 лет (1995-2008), он принял участие в 281 игре, в которых отметился семью забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.