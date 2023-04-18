Газинскому, скорее всего, операция не потребуется

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский может отказаться от операции на плечевом суставе.

Как сообщает «РБ Спорт», хирургическое вмешательство 33-летнему футболисту может не потребоваться. Сейчас Газинский ожидает решения врача.

Напомним, полузащитник получил травму в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Ранее сообщалось, что это повреждение не позволит Газинскому принять участие в оставшихся играх сезона.

В текущем сезоне Газинский провёл за «Урал» 20 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 23 туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.