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Агент спартаковца Бальде допускает получение игроком гражданства России

18 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать

Агент Федерико Пасторелло, клиентом которого является форвард «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о возможности получения игроком гражданства России. Представитель 28-летнего сенегальца сказал, что в будущем возможно всякое.

«Мы никогда не думали о получении российского гражданства. Но никто не знает, что будет в будущем. Бальде очень нравится в России. Он счастлив быть здесь», - сказал Пасторелло, чьи слова приводит sport24.

Всего за «Спартак» Кейта Бальде провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

Стоит напомнить, что недавно гражданство России получили два футболиста «Зенита» - Малком и Клаудиньо.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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