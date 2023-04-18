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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков назвал цель ЦСКА в РПЛ

18 Апреля 2023 • 14:13 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о цели своей команды на остаток нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Проиграли много очков, сейчас идёт победная серия, мы приблизились (к «Ростову» и «Спартаку»). Хотим оказаться в тройке, закончить с медалями», - заявил Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В следующем туре Российской премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретится с «Локомотивом».

После 23 проведенных туров «армейцы» занимают четвертое место в Премьер-лиге, отставая от идущего третьим «Спартака» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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